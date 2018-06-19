Смерть резервиста в Черниговской области квалифицировали как самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. По факту смерти резервиста в Черниговской области открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с дополнительной отметкой "самоубийство". Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.
"По данному факту военной прокуратурой Черниговского гарнизона 19.06.2018 зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство". Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Черниговского гарнизона Центрального региона Украины", - говорится в сообщении.
Проводятся допросы очевидцев происшествия, проверяется версия самоубийства военнообязанного. В суд направлено ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы.
Сегодня, 19 июня, около 5:00 утра на территории одной из воинских частей, дислоцированных около пгт Гончаровское Черниговской области был найден повешенным военнообязанный-резервист, младший сержант 1976 года рождения.
"Тело умершего обнаружено в недостроенном здании, которое находится в палаточном городке воинской части. Для повешения он использовал поясной ремень. Установлено, что накануне, 18.06.2018, он был призван в данную воинскую часть на учебные сборы", - рассказали в прокуратуре.
На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа Черниговского районного отделения полиции Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области и военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.
При осуществлении первоочередных следственных (розыскных) действий, осмотра места происшествия и тела, проведенного с участием судебно-медицинского эксперта, признаков телесных повреждений у потерпевшего, следов борьбы и инсценировки самоубийства не выявлено.
Напомним, на военных учениях "Северная крепость" на Черниговщине умер резервист.