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Смерть резервиста в Черниговской области квалифицировали как самоубийство

Смерть резервиста в Черниговской области квалифицировали как самоубийство

Киев  •  УНН

 • 9822 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. По факту смерти резервиста в Черниговской области открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с дополнительной отметкой "самоубийство". Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

"По данному факту военной прокуратурой Черниговского гарнизона 19.06.2018 зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство". Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Черниговского гарнизона Центрального региона Украины", - говорится в сообщении.

Проводятся допросы очевидцев происшествия, проверяется версия самоубийства военнообязанного. В суд направлено ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Сегодня, 19 июня, около 5:00 утра на территории одной из воинских частей, дислоцированных около пгт Гончаровское Черниговской области был найден повешенным военнообязанный-резервист, младший сержант 1976 года рождения.

"Тело умершего обнаружено в недостроенном здании, которое находится в палаточном городке воинской части. Для повешения он использовал поясной ремень. Установлено, что накануне, 18.06.2018, он был призван в данную воинскую часть на учебные сборы", - рассказали в прокуратуре.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа Черниговского районного отделения полиции Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области и военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

При осуществлении первоочередных следственных (розыскных) действий, осмотра места происшествия и тела, проведенного с участием судебно-медицинского эксперта, признаков телесных повреждений у потерпевшего, следов борьбы и инсценировки самоубийства не выявлено.

Напомним, на военных учениях "Северная крепость" на Черниговщине умер резервист.

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