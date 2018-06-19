На навчаннях у Чернігівській області помер резервіст

"На жаль, сьогодні вранці на території наметового містечка навчань "Північна фортеця" сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Як повідомили командир підрозділу та резервісти, що ночували з ним в одній палатці, чоловік прибув у табір ввечері, на вечері та під час сну поводився спокійно", – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався близько 4:15 ранку. За фактом трагедії проводиться розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині виявили повішеним тіло 38-річного працівника Академії сухопутних військ.