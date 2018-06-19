На учениях в Черниговской области умер резервист
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В палаточном городке военных учений "Северная крепость", которые проходят в Черниговской области, умер мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Север".
"К сожалению, сегодня утром на территории палаточного городка учений "Северная крепость" произошло печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учения. Как сообщили командир подразделения и резервисты, которые ночевали с ним в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел около 4:15 утра. По факту трагедии проводится расследование.
Напомним, во Львовской области обнаружили повешенным тело 38-летнего работника Академии сухопутных войск.