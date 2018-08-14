В польской больнице повесился украинец - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В городской больнице в Ольштыне Варминско-Мазурского воеводства повесился 59-летний гражданин Украины. По словам местных СМИ, украинец не имел страхования и боялся депортации в Украину. Дело изучает прокуратура. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Громадянин Украины был госпитализирован в день, когда он должен был на поле заменить своего брата. В результате несчастного случая на работе мужчине раздавило таз. В лечебном учреждении он провел несколько дней.
Трагедия произошла утром. Украинец повесился в палате для больных. В больнице он понял, что не имеет страхования, а следствием этого могут быть большие финансовые затраты на лечение и депортация на родину.
Правоохранители допросили персонал больницы. Никто из работников заведения не знает, что могло стать причиной самоубийства украинца. О смерти мужчины в известность поставили Посольство Украины в Польше.
Как сообщал УНН, в Ичнянском районе Черниговской области после ссоры с матерью покончил жизнь самоубийством через повешение несовершеннолетний мальчик.