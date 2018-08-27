В Польше под колесами автомобиля погиб украинец - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В польском Люблине автомобиль насмерть сбил украинца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Lublin.eska.
Сообщается, что 32-летний гражданин Украины вышел на проезжую часть и опасно приблизился к автомобилю, который двигался по дороге. В результате столкновения с автомобилем мужчина погиб.
"Водитель автомобиля был трезв. Мы проводим расследование", - сообщили в полиции Люблина.
Как сообщал УНН, в городской больнице в Ольштыне Варминско-Мазурского воеводства повесился 59-летний гражданин Украины. По словам местных СМИ, украинец не имел страхования и боялся депортации в Украину.
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Напомним, в Словакии задержали двух украинцев, которые переправляли мигрантов в ЕС на дельтаплане.