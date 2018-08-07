У російській в’язниці цього року помер один українець - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У в’язниці в Російській Федерації цього року помер один український громадянин. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України у відповіді на інформаційний запит УНН.
"За наявною інформацією, з січня по квітень 2018 року у пенітенціарному закладі РФ помер один громадянин України", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.
Також у МЗС поінформували, що станом на 30 червня 2018 року на території РФ затримано, заарештовано та засуджено 1667 громадян України, крім тих, кого утримують за політичними мотивами.
У відомстві нагадали, що на сьогодні у російських в’язницях перебуває 28 українських політв’язнів.
Як повідомляв УНН, протягом останніх трьох років у Російській Федерації затримано та засуджено понад 2300 громадян України.