В российской тюрьме в этом году умер один украинец - МИД

"По имеющейся информации, с января по апрель 2018 года в пенитенциарном учреждении РФ умер один гражданин Украины", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД сообщили, что по состоянию на 30 июня 2018 года на территории РФ задержаны, арестованы и осуждены 1667 граждан Украины, кроме тех, кого удерживают по политическим мотивам.

В ведомстве напомнили, что сегодня в российских тюрьмах находится 28 украинских политзаключенных.

Как сообщал УНН, в течение последних трех лет в Российской Федерации задержаны и осуждены более 2300 граждан Украины.