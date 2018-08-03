У Росії затримано й засуджено за три роки понад 2,3 тис. укранців – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Протягом останніх трьох років у Російській Федерації затримано та засуджено понад 2300 громадян України. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич, передає УНН.
“Понад 2300 громадян України затримано, засуджено в Російській Федерації за останні три роки”, — сказав він.
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Як повідомляв УНН, український політв’язень Олександр Костенко сьогодні вийшов на волю після відбування покарання у Кіровській області РФ і наразі прямує до Москви.
Раніше Україна закликала провести засідання за участю омбудсменів для розблокування обміну заручників.