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Україна закликала провести засідання за участю омбудсменів для розблокування обміну заручників

Україна закликала провести засідання за участю омбудсменів для розблокування обміну заручників

Київ • УНН

 • 8397 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Українська сторона у Мінську запропонувала провести спільну зустріч за участю українського та російського омбудсменів для розблокування обміну заручників. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко, передає УНН.

“Ми ще раз виступили з ініціативою провести спільну зустріч за участі омбудсвумен Л.Денисової і Т.Москалькової, на якій обговорити і розблокувати, нарешті, питання передачі 36 росіян в обмін на українців. Ми готові провести таке засідання й наступного тижня. Як варіант — запропонували скайп — конференцію”, — повідомила перший віце-спікер.

Також, за її словами, Україна сама визначатиме своїх переговірників і учасників груп, а не вестиметься на “хотєлки” Кремля чи їх маріонеток.

Як повідомляв УНН, робочі підгрупи у межах тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі зібралися на зустріч у Мінську.

Українська сторона на сьогоднішньому засіданні гуманітарного підгрупи ТКГ в Мінську чекала від Росії відповіді на пропозицію розблокувати питання обміну заручників.

Українські Національні Новини

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