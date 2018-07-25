Україна закликала провести засідання за участю омбудсменів для розблокування обміну заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Українська сторона у Мінську запропонувала провести спільну зустріч за участю українського та російського омбудсменів для розблокування обміну заручників. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко, передає УНН.
“Ми ще раз виступили з ініціативою провести спільну зустріч за участі омбудсвумен Л.Денисової і Т.Москалькової, на якій обговорити і розблокувати, нарешті, питання передачі 36 росіян в обмін на українців. Ми готові провести таке засідання й наступного тижня. Як варіант — запропонували скайп — конференцію”, — повідомила перший віце-спікер.
Також, за її словами, Україна сама визначатиме своїх переговірників і учасників груп, а не вестиметься на “хотєлки” Кремля чи їх маріонеток.
Як повідомляв УНН, робочі підгрупи у межах тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі зібралися на зустріч у Мінську.
Українська сторона на сьогоднішньому засіданні гуманітарного підгрупи ТКГ в Мінську чекала від Росії відповіді на пропозицію розблокувати питання обміну заручників.