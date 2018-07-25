Украина призвала провести заседание с участием омбудсменов для разблокирования обмена заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Украинская сторона в Минске предложила провести совместную встречу с участием украинского и российского омбудсменов для разблокирования обмена заложников. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, передает УНН.
"Мы еще раз выступили с инициативой провести совместную встречу с участием омбудсвумен Л.Денисовой и Т.Москальковой, на которой обсудить и разблокировать, наконец, вопрос передачи 36 россиян в обмен на украинцев. Мы готовы провести такое заседание и на следующей неделе. Как вариант - предложили скайп - конференцию", - сообщила первый вице-спикер.
Также, по ее словам, Украина сама будет определять своих переговорщиков и участников групп, а не вестись на "хотелки" Кремля или их марионеток.
Как сообщал УНН, рабочие подгруппы в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе собрались на встречу в Минске.
Украинская сторона на заседании гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске ждала от России ответа на предложение разблокировать вопрос обмена заложников.