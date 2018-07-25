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Робочі підгрупи щодо Донбасу зібралися на зустріч у Мінську

Робочі підгрупи щодо Донбасу зібралися на зустріч у Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Робочі підгрупи у межах тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі зібралися на зустріч у Мінську. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі.

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - повідомили в білоруському зовнішньополітичному відомстві у Twitter.

Українська сторона на сьогоднішньому засіданні гуманітарного підгрупи ТКГ в Мінську чекає від Росії відповіді на пропозицію розблокувати питання обміну заручників.

Зустріч відбудеться вперше після саміту лідерів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа, де, як заявили в Кремлі, порушувалося питання про референдум на Донбасі.

Українські Національні Новини

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