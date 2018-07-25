Робочі підгрупи щодо Донбасу зібралися на зустріч у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Робочі підгрупи у межах тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі зібралися на зустріч у Мінську. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - повідомили в білоруському зовнішньополітичному відомстві у Twitter.
Українська сторона на сьогоднішньому засіданні гуманітарного підгрупи ТКГ в Мінську чекає від Росії відповіді на пропозицію розблокувати питання обміну заручників.
Зустріч відбудеться вперше після саміту лідерів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа, де, як заявили в Кремлі, порушувалося питання про референдум на Донбасі.