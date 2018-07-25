Рабочие подгруппы по Донбассу собрались на встречу в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Рабочие подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе собрались на встречу в Минске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве в Twitter.
Украинская сторона на сегодняшнем заседании гуманитарного подгруппы ТКГ в Минске ожидает от РФ ответа на предложение разблокировать вопрос обмена заложников.
Встреча состоится впервые после саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где, как заявили в Кремле, поднимался вопрос о референдуме на Донбассе.