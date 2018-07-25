Рабочие подгруппы по Донбассу собрались на встречу в Минске

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34415 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100430 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122573 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130212 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168270 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153035 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140838 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130418 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180635 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Рабочие подгруппы по Донбассу собрались на встречу в Минске

Рабочие подгруппы по Донбассу собрались на встречу в Минске

Киев  •  УНН

 • 8864 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Рабочие подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе собрались на встречу в Минске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве в Twitter.

Украинская сторона на сегодняшнем заседании гуманитарного подгруппы ТКГ в Минске ожидает от РФ ответа на предложение разблокировать вопрос обмена заложников.

Встреча состоится впервые после саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где, как заявили в Кремле, поднимался вопрос о референдуме на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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