Київ очікує 25 липня відповіді від Москви щодо обміну заручниками

"Наші представники в ТКГ нагадали на зриві домовленостей президентів України і РФ щодо гуманітарного візиту обмудвумен до утримуваних і невиконанні цих домовленостей Росією, також наголосили, що ми очікуємо 25 липня офіційної відповіді представників РФ на конкретну й цілком зрозумілу пропозицію: чи готові вони розморозити питання звільнення незаконно утримуваних, чи збираються забрати 36 громадян РФ, які прагнуть повернутися на Родіну, й віддати нам Сущенка, Сенцова, Кольченка, Клиха, Карпюка, Панова, Гриба, інших українців і кримських татар з російських тюрем", - заявила Геращенко.

Крім того, на засіданні ТКГ висловили ініціативу української сторони розширеного засідання за участі обмудвумен з питанням узгодження списків утримуваних для звільнення, як тих, що утримуються в РФ, так і в окупованому Донбасі і Криму.

Нагадаємо, заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони Андрій Кондратьєв заявив, що український режисер Олег Сенцов може потрапити в список з обміну ув'язненими між Росією і Україною.