Киев ожидает 25 июля ответа от Москвы по обмену заложниками

"Наши представители в ТКГ напомнили о срыве договоренностей президентов Украины и РФ относительно гуманитарного визита обмудвумен к удерживаемым и невыполнении этих договоренностей Россией, также отметили, что мы ожидаем 25 июля официального ответа представителей РФ на конкретное и вполне понятное предложение: готовы ли они разморозить вопрос освобождения незаконно удерживаемых, собираются ли забрать 36 граждан РФ, которые стремятся вернуться на Родину, и отдать нам Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка, Панова, Гриба, других украинских и крымских татар из российских тюрем", - заявила Геращенко.

Кроме того, на заседании ТКГ выразили инициативу украинской стороны относительно расширенного заседания с участием обмудвумен с вопросом согласования списков предназначенных для освобождения, как тех, что содержатся в РФ, так и на оккупированном Донбассе и в Крыму.

Напомним, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Андрей Кондратьев заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной.