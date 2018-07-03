У Росії допустили обмін Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Український режисер Олег Сенцов може потрапити в список з обміну ув'язненими між Росією і Україною. Про це в понеділок, 2 липня, заявив заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони Андрій Кондратьєв, передає УНН з посиланням на DW.
Можливість обміну Сенцова "не раз піднімалася українською стороною, його прізвище, як і раніше актуальне", - зазначив Кондратьєв.
Раніше в понеділок перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко назвала прізвища 23 громадян РФ, яких Київ готовий обміняти на українських політв'язнів в Росії. У червні президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з Володимиром Путіним закликав владу РФ звільнити українських в'язнів, утримуваних в російських в'язницях і на контрольованих Росією територіях.