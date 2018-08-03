Політв'язень Костенко вийшов з колонії у РФ і приїде до України - Омбудсмен

"Олександр Костенко, який відбував покарання у місті Кірово-Чепецк, сьогодні вийшов на волю. Зараз він їде у супроводі українського консула Геннадія Брескаленка в автомобілі у напрямку Москви. Очікується, що 6 серпня Костенко, за попередніми даними, вже прибуде на територію України. Але потрібно розуміти, що це РФ – їхати дуже довго. Він трохи відпочине в українському посольстві в Москві, і вже тоді, ми сподіваємось, що найближчим часом він прибуде до України", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, Костенко у РФ звинуватили у нанесенні шкоди здоров’ю працівнику “Беркута” у лютому 2014 року і зберіганні частин вогнепальної зброї, за що 15 травня 2015 року “Київський районний суд” Сімферополя присудив йому 4 роки і 2 місяці позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Верховний суд Росії відхилив скаргу у справі незаконно засудженого активіста з Криму Олександра Костенка.