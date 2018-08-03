Политзаключенный Костенко вышел из колонии в РФ и приедет в Украину - Омбудсмен

"Александр Костенко, который отбывал наказание в городе Кирово-Чепецк, сегодня вышел на свободу. Сейчас он едет в сопровождении украинского консула Геннадия Брескаленко в автомобиле в направлении Москвы. Ожидается, что 6 августа Костенко, по предварительным данным, уже прибудет на территорию Украины. Но нужно понимать, что это РФ - ехать очень долго. Он немного отдохнет в украинском посольстве в Москве, и уже тогда, мы надеемся, что в ближайшее время он прибудет в Украину", - сообщила Денисова.

Напомним, Костенко в РФ обвинили в нанесении вреда здоровью сотруднику "Беркута" в феврале 2014 года и хранении частей огнестрельного оружия, за что 15 мая 2015 года "Киевский районный суд" Симферополя приговорил его к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Верховный суд России отклонил жалобу по делу незаконно осужденного активиста из Крыма Александра Костенко.