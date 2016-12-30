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Російський суд відхилив скаргу українського політв'язня О.Костенка - захисник

Київ • УНН

 • 11586 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Верховний суд Росії відхилив скаргу у справі незаконно засудженого активіста з Криму Олександра Костенка. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат українського політв'язня Дмитро Сотников, передає УНН.

"...у справі про звинувачення Костенка О. в заподіянні легкої шкоди здоров'ю співробітника БМОП "Беркут" за мотивами ідеологічної ненависті на Майдані Незалежності у 2014 р і зберіганні переробленого ствола від газового пістолета у власній квартирі всі засоби внутрішнього правового захисту вичерпані!" - написав захисник.

Д.Сотников зазначив, що тепер "ми будемо боротися тільки за умовно-дострокове звільнення і за визнання факту катувань Костенко О.Ф. співробітниками ФСБ, що може дати можливість перегляду вироку за нововиявленими обставинами".

Також, за словами захисника, Українська Гельсінська спілка з прав людини вже подала скаргу до ЄСПЛ на захист Костенка О.

Нагадаємо, 15 травня 2015 року О.Костенка "Київський районний суд" Сімферополя оголосив винним у нанесенні шкоди здоров’ю працівнику “Беркута” у лютому 2014 року і зберігання частин вогнепальної зброї. За це йому присудили 4 роки і 2 місяці позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Українські Національні Новини

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