Российский суд отклонил жалобу украинского политзаключенного А.Костенко - защитник
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Верховный суд России отклонил жалобу по делу незаконно осужденного активиста из Крыма Александра Костенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат украинского политзаключенного Дмитрий Сотников, передает УНН.
"...в деле об обвинении Костенко А. в причинении легкого вреда здоровью сотрудника БМОН "Беркут" по мотивам идеологической ненависти на Майдане Независимости в 2014 году и хранении переделанного ствола газового пистолета в собственной квартире все средства внутренней правовой защиты исчерпаны!" - написал защитник.
Д.Сотников отметил, что теперь "мы будем бороться только за условно-досрочное освобождение и за признание факта пыток Костенко А.Ф. сотрудниками ФСБ, что может дать возможность пересмотра приговора по вновь открывшимся обстоятельствам".
Также, по словам защитника, Украинский Хельсинский союз по правам человека уже подал жалобу в ЕСПЧ в защиту Костенко А.
Напомним, 15 мая 2015 года А.Костенко Киевский районный суд Симферополя объявил виновным в нанесении вреда здоровью сотруднику "Беркута" в феврале 2014 года и хранении частей огнестрельного оружия. За это ему присудили 4 года и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.