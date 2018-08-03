В России задержано и осуждено за три года более 2,3 тыс. украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В течение последних трех лет в Российской Федерации задержаны и осуждены более 2300 граждан Украины. Об этом сказал на брифинге заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает УНН.
"Более 2300 граждан Украины задержано, осуждено в Российской Федерации за последние три года", - сказал он.
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Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Александр Костенко сегодня вышел на свободу после отбывания наказания в Кировской области РФ и сейчас направляется в Москву.
Ранее Украина призвала провести заседание с участием омбудсменов для разблокирования обмена заложников.