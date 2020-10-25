В полицию поступило четыре заявления о проведении "опроса Зеленского" волонтерами за деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В полицию поступило сегодня четыре заявления о проведении "опроса Зеленского" волонтерами за деньги. Об этом заявил во время брифинга председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.
На вопрос, были ли заявления в полицию, что опросники, которые проводят "опрос Зеленского" работают за деньги, Клименко ответил: "Четыре такие заявления у нас есть, мы их проверяем. Они поступили в течение последних двух с половиной часов".
Как сообщалось, в Черкассах член участковой избирательной комиссии № 711040 прямо на участке раздавала бланки для так называемого "опрос Зеленского".
Напомним, Клименко заявил, что в Киеве волонтеру, который проводил "опрос Зеленского", угрожали расправой.