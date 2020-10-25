У поліцію надійшло чотири заяви про проведення “опитування Зеленського” волонтерами за гроші

На запитання, чи були заяви до поліції, що опитувачі, які проводять “опитування Зеленського” працюють за гроші, Клименко відповів: “Чотири такі заяви у нас є, ми їх перевіряємо. Вони надійшлипротягом останніх двох з половиною годин”.

Як повідомлялося, у Черкасах член дільничної виборчої комісії № 711040 прямо на дільниці роздавала бланки для так званого “опитування Зеленського”.

Нагадаємо, Клименко заявив, що у Києві волонтеру, який проводив “опитування Зеленського”, погрожували розправою.