У поліцію надійшло чотири заяви про проведення “опитування Зеленського” волонтерами за гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. До поліції надійшло сьогодні чотири заяви про проведення “опитування Зеленського” волонтерами за гроші. Про це заявив під час брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.
На запитання, чи були заяви до поліції, що опитувачі, які проводять “опитування Зеленського” працюють за гроші, Клименко відповів: “Чотири такі заяви у нас є, ми їх перевіряємо. Вони надійшлипротягом останніх двох з половиною годин”.
Як повідомлялося, у Черкасах член дільничної виборчої комісії № 711040 прямо на дільниці роздавала бланки для так званого “опитування Зеленського”.
Нагадаємо, Клименко заявив, що у Києві волонтеру, який проводив “опитування Зеленського”, погрожували розправою.