У Черкасах бланки "опитування Зеленського" роздавала член ДВК прямо на дільниці - КВУ

"Черкаси. Виборча дільниця № 711040. Член ДВК особисто безпосередньо на дільниці роздавала бланки опитування від президента. Повідомила, що волонтери попросили і залишили їй бланки", - повідомили у КВУ.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, в тому числі екзит-поли, не суперечать закону України.

Нагадаємо, у день місцевих виборів, 25 жовтня, станом на 12 годину поліція по Україні зафіксувала 1280 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, за 14 фактами відкрито кримінальні провадження.