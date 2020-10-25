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У Черкасах бланки "опитування Зеленського" роздавала член ДВК прямо на дільниці - КВУ

Київ • УНН

 • 15733 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Черкасах член дільничної виборчої комісії №711040 прямо на дільниці роздавала бланки для так званого "опитування Зеленського". Про це повідомили в Комітеті виборців України у Facebook, передає УНН.

"Черкаси. Виборча дільниця № 711040. Член ДВК особисто безпосередньо на дільниці роздавала бланки опитування від президента. Повідомила, що волонтери попросили і залишили їй бланки", - повідомили у КВУ.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, в тому числі екзит-поли, не суперечать закону України.

Нагадаємо, у день місцевих виборів, 25 жовтня, станом на 12 годину поліція по Україні зафіксувала 1280 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, за 14 фактами відкрито кримінальні провадження.

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