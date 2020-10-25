В Черкассах бланки "опроса Зеленского" раздавала член УИК прямо на участке - КИУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Черкассах член участковой избирательной комиссии №711040 прямо на участке раздавала бланки для так называемого "опроса Зеленского". Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины в Facebook, передает УНН.
"Черкассы. Избирательный участок № 711040. Член УИК лично непосредственно на участке раздавала бланки опроса от президента. Сообщила, что волонтеры попросили и оставили ей бланки", - сообщили в КИУ.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречат закону Украины.
Напомним, в день местных выборов, 25 октября, по состоянию на 12:00 полиция по Украине зафиксировала 1280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, за 14 фактам возбуждены уголовные производства.