"Опитування Зеленського": Аваков заявив про законність опитувань біля виборчих дільниць
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, в тому числі екзит-поли, не суперечать закону України. Про це повідомляє УНН з посилання на пресслужбу МВС України.
“Опитування поза виборчою дільницею — не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов’язковим”, — наголосив Арсен Аваков.
Зазначається, що існує певний порядок проведення опитування — інтерв’юери мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.
Нагадаємо, в Україні у день місцевих виборів, 25 жовтня, розпочалося всенародне опитування Президента України Володимира Зеленського.
Додамо, що Зеленський заявив, що вартість опитування покажуть у звіті.