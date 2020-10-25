"Опитування Зеленського": Аваков заявив про законність опитувань біля виборчих дільниць

“Опитування поза виборчою дільницею — не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов’язковим”, — наголосив Арсен Аваков.

Зазначається, що існує певний порядок проведення опитування — інтерв’юери мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

Нагадаємо, в Україні у день місцевих виборів, 25 жовтня, розпочалося всенародне опитування Президента України Володимира Зеленського.

Додамо, що Зеленський заявив, що вартість опитування покажуть у звіті.



