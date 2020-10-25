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"Опрос Зеленского": Аваков заявил о законности опросов у избирательных участков

"Опрос Зеленского": Аваков заявил о законности опросов у избирательных участков

Киев  •  УНН

 • 11424 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречат закону Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Опрос вне избирательного участка - не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", - подчеркнул Арсен Аваков.

Отмечается, что существует определенный порядок проведения опроса - интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Напомним, в Украине в день местных выборов, 25 октября, начался всенародный опрос Президента Украины Владимира Зеленского.

Добавим, что Зеленский заявил, что стоимость опроса покажут в отчете.

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