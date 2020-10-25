“Опитування Зеленського”: як виглядає анкета

За даними кореспондента, в анкеті опитування немає запитань про стать, вік, освіту респондента.

Так, перелік питань виглядає так:

1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих?

5. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Нагадаємо, голова правління громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська заявила, що орієнтовна вартість видатків на опитування, яке анонсував Президент України Володимир Зеленський на 25 жовтня, становить 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планують спрямувати на роботу волонтерів.

Нагадаємо, всеукраїнське опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня, профінансує політична партія “Слуга народу”.

Як повідомлялося, за даними дослідження, в опитуванні, яке анонсував Президент України Володимир Зеленський на 25 жовтня, планують взяти участь 55% українців.



