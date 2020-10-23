Орієнтовна вартість "опитування Зеленського" перевищує 100 мільйонів - ОПОРА

"Дуже багато дискусій виникало навколо теми проведення так званого соціологічного опитування в день голосування, яке планує оплатити партія “Слуга народу”... Ми не так давно... отримали первинну інформацію, зокрема від компаній, які зараз проводять рекрутинги людей для організації цього соціологічного опитування. Планується забезпечити всі виборчі дільниці, біля входу до них проводити опитування громадян щодо п'яти питань від Президента. Загальна кількість видатків, за нашими даними, які надходили безпосередньо з компаній-організаторів цього процесу, є близько 75 млн грн, якщо говорити про безпосередньо польову частину, виключно видатки на роботу й організацію роботи волонтерів біля входу до виборчих дільниць“, — розповіла Айвазовська.

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За її словами, за інформацією ОПОРИ, залученим до проведення опитування особам може бути виплачено 1200 грн за цивільно-правовою угодою, натомість саме опитування проводиться однією з соціологічних організацій.

“Якщо йдеться про цивільно-правові угоди, то до них треба додати ще 40% податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити до бюджету. Відповідно, орієнтовна кількість видатків є 103 млн грн, якщо ми говоримо про суму, з якої ще будуть сплачені податки, а також компенсовано 40 грн координаторам за кожну додатково приведену людину”, — сказала Айвазовська.

Нагадаємо, всеукраїнське опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня, профінансує політична партія “Слуга народу”.

Як повідомлялося, за даними дослідження, в опитуванні, яке анонсував Президент України Володимир Зеленський на 25 жовтня, планують взяти участь 55% українців.



