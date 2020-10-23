Ориентировочная стоимость "опроса Зеленского" превышает 100 миллионов - ОПОРА

"Очень много дискуссий возникало вокруг темы проведения так называемого социологического опроса в день голосования, который планирует оплатить партия "Слуга народа"... Мы не так давно... получили первичную информацию, в том числе от компаний, которые сейчас проводят рекрутинги людей для организации этого социологического опроса. Планируется обеспечить все избирательные участки, у входа в них проводить опрос граждан по пяти вопросам от Президента. Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно из компаний-организаторов этого процесса, - около 75 млн грн, если говорить о непосредственно полевой части, исключительно расходы на работу и организацию работы волонтеров у входа на избирательные участки", - рассказала Айвазовская.

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По ее словам, по информации ОПОРЫ, привлеченным к проведению опроса лицам может быть выплачено 1200 грн по гражданско-правовому договору, взамен же опрос будет проводится одной из социологических организаций.

"Если речь идет о гражданско-правовых сделках, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочное количество расходов является 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой еще будут уплачены налоги, а также компенсировано 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", - сказала Айвазовская.

Напомним, всеукраинский опрос, инициированный Президентом Владимиром Зеленским на 25 октября, профинансирует политическая партия "Слуга народа".

Как сообщалось, по данным исследования, в опросе, который анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский на 25 октября, планируют принять участие 55% украинцев.



