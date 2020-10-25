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"Опрос Зеленского": как выглядит анкета

"Опрос Зеленского": как выглядит анкета

Киев  •  УНН

 • 36099 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине в воскресенье, 25 октября, начался всенародный опрос Президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.

По данным корреспондента, в анкете опроса нет вопросов о поле, возрасте, образовании респондента.

Так, перечень вопросов выглядит так:

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Напомним, глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что ориентировочная стоимость расходов на опрос, анонсированый Президентом Украины Владимиром Зеленским на 25 октября, составляет 103 млн грн, из которых около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров.

Напомним, всеукраинский опрос, инициированный Президентом Владимиром Зеленским на 25 октября, профинансирует политическая партия "Слуга народа".

Как сообщалось, по данным исследования, в опросе, который анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский на 25 октября, планируют принять участие 55% украинцев.

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