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Зеленський заявив, що вартість опитування покажуть у звіті

Зеленський заявив, що вартість опитування покажуть у звіті

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вартість всенародного опитування покажуть у звіті, передає кореспондент УНН.

На запитання скільки коштувало опитування, Зеленський сказав:"Коли буде звіт і ви будете бачити всі цифри“.

Нагадаємо, голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що орієнтовна вартість видатків на опитування, яке анонсував Президент України Володимир Зеленський на 25 жовтня, становить 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планують спрямувати на роботу волонтерів.

Як повідомляв УНН, всеукраїнське опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня, профінансує політична партія “Слуга народу”.

Як повідомлялося, за даними дослідження, в опитуванні, яке анонсував Президент України Володимир Зеленський на 25 жовтня, планують взяти участь 55% українців.

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