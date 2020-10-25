Зеленський заявив, що вартість опитування покажуть у звіті

На запитання скільки коштувало опитування, Зеленський сказав:"Коли буде звіт і ви будете бачити всі цифри“.

Нагадаємо, голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що орієнтовна вартість видатків на опитування, яке анонсував Президент України Володимир Зеленський на 25 жовтня, становить 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планують спрямувати на роботу волонтерів.

Як повідомляв УНН, всеукраїнське опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня, профінансує політична партія “Слуга народу”.

Як повідомлялося, за даними дослідження, в опитуванні, яке анонсував Президент України Володимир Зеленський на 25 жовтня, планують взяти участь 55% українців.



