Зеленский заявил, что стоимость опроса покажут в отчете
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стоимость всенародного опроса покажут в отчете, передает корреспондент УНН.
На вопрос сколько стоило проведение опроса, Зеленский сказал: “Когда будет отчет вы увидете все цифры”.
Напомним, председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что ориентировочная стоимость расходов на опрос Президента Украины Владимира Зеленского, составляет 103 млн грн, из которых около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров.
Как сообщал УНН, всеукраинский опрос, инициированный Президентом Владимиром Зеленским на 25 октября, профинансирует политическая партия “Слуга народа”.
Как сообщалось, по данным исследования, в опросе, который анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский на 25 октября, планируют принять участие 55% украинцев.