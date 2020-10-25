Поліція: через порушення на виборах надійшло вже 1280 заяв, відкрито 14 проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У день місцевих виборів, 25 жовтня, станом на 12 годину поліція по Україні зафіксувала 1280 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, за 14 фактами відкрито кримінальні провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Нацполіції.
"Станом на 12:00 у місті Києві зафіксовано 151 повідомлення, у Київській області – 132, Донецькій – 110, Дніпропетровській – 98, Запорізькій – 81, Львівській – 74, Черкаській – 59, Полтавській – 57, Харківській та Херсонській – по 54, Вінницькій – 51, Одеській – 47, Сумській – 36, Рівненській – 35, Закарпатській – 31, Кіровоградській та Миколаївській – по 30, Хмельницькій – 29, Луганській – 27, Чернігівській – 26, Тернопільській – 20, Івано-Франківській – 18, Волинській – 14, Житомирській – 11, Чернівецькій – 5", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, щодо:
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- порушення порядку ведення агітації – зафіксовано 303 повідомлення,
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- агітація в день виборів – 158,
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- порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації – 65,
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- порушення таємниці голосування – 50,
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- порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 38,
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- незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 33.
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Також вказано, що поліцейські склали 25 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
З них, за даними поліції, 19 – за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня…) КУпАП, 4 – за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації…) КУпАП. По одному протоколу – за ст. 212-20 (Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму) КУпАП та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
За 14 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. З них:
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- 6 – за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України,
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- два – за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму)
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- два - ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі)
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- два - ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) КК України.
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- одне - за ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців)
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- одне - ст. 356 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.
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Нагадаємо, на 10 годину у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито шість кримінальних проваджень, зафіксовано "каруселі".