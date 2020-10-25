Полиция: из-за нарушений на выборах поступило уже 1280 заявлений, открыто 14 производств
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В день местных выборов, 25 октября, по состоянию на 12:00 полиция по Украине зафиксировала 1280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, за 14 фактам возбуждены уголовные производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Нацполиции.
"По состоянию на 12:00 в городе Киеве зафиксировано 151 сообщение, в Киевской области - 132, Донецкой - 110, Днепропетровской - 98, Запорожской - 81, Львовской - 74, Черкасской - 59, Полтавской - 57, Харьковской и Херсонской - 54, Винницкой - 51, Одесской - 47, Сумской - 36, Ровенской - 35, Закарпатской - 31, Кировоградской и Николаевской - по 30, Хмельницкой - 29, Луганской - 27, Черниговской - 26, Тернопольской - 20, Ивано-Франковской - 18, Волынской - 14, Житомирской - 11, Черновицкой - 5", - говорится в сообщении.
По данным полиции, относительно:
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- нарушения порядка ведения агитации - зафиксировано 303 сообщения,
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- агитации в день выборов - 158,
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- нарушения ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 65,
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- нарушения тайны голосования - 50,
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- нарушения порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 38,
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- незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесения избирательного бюллетеня) - 33.
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Также указано, что полицейские составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений.
Из них, по данным полиции, 19 - по ст. 212-23 (Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня...) КоАП, 4 - по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации...) КоАП. По одному протоколу - по ст. 212-20 (Нарушение порядка опубликования документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума) КоАП и по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КоАП.
По 14 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Из них:
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- 6 - по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины,
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- два - по ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму),
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- два - ст. 158-1 (Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме),
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- два - ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) УК Украины.
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- одно - по ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей),
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- одно - ст. 356 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.
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Напомним, по состоянию на 10:00 в день выборов, 25 октября, уже открыто шесть уголовных производств, зафиксировано "карусели".