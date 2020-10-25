У день виборів вже відкрито шість кримінальних проваджень, зафіксовано "каруселі"

“У день виборів уже зареєстровано заяв та повідомлень — 383, складено 2 адміністративних протоколи і 6 вже відкрито кримінальних проваджень”, — повідомив Яровий.

Окрім того, голова Національної поліції Ігор Клименко зауважив, що ще вночі почали затримувати автобуси, які возять людей на голосування.

“З 12 ночі ми затримуємо автобуси, які їздять по регіонах, возять людей, так звані "каруселі". Такі випадки є у Дніпропетровській і в Києві. Затримали на даний момент 2 автобуси з Луганської області, які заїхали у місто Київ. Теж люди приїжджали, як я розумію голосувати”, — зазначив Клименко.

Нагадаємо, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.