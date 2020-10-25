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У день виборів вже відкрито шість кримінальних проваджень, зафіксовано "каруселі"

У день виборів вже відкрито шість кримінальних проваджень, зафіксовано "каруселі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито 6 кримінальних проваджень щодо порушень, зареєстрованих під час проведення місцевих виборів. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає кореспондент УНН.

“У день виборів уже зареєстровано заяв та повідомлень — 383, складено 2 адміністративних протоколи і 6 вже відкрито кримінальних проваджень”, — повідомив Яровий.

Окрім того, голова Національної поліції Ігор Клименко зауважив, що ще вночі почали затримувати автобуси, які возять людей на голосування.

“З 12 ночі ми затримуємо автобуси, які їздять по регіонах, возять людей, так звані "каруселі". Такі випадки є у Дніпропетровській і в Києві. Затримали на даний момент 2 автобуси з Луганської області, які заїхали у місто Київ. Теж люди приїжджали, як я розумію голосувати”, — зазначив Клименко.

Нагадаємо, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.

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