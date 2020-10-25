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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62155 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 88001 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120478 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103859 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123222 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100157 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101159 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103644 просмотра

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В день выборов уже открыто шесть уголовных производств, зафиксированы "карусели"

В день выборов уже открыто шесть уголовных производств, зафиксированы "карусели"

Киев  •  УНН

 • 17575 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине в день выборов, 25 октября, уже открыто 6 уголовных производств по нарушениям, зарегистрированным во время проведения местных выборов. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает корреспондент УНН.

"В день выборов уже зарегистрировано заявлений и сообщений - 383, составлено 2 административных протокола и 6 уже открыто уголовных производств", - сообщил Яровой.

Кроме того, глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что еще ночью начали задерживать автобусы, которые возят людей на голосование.

"С 12 ночи мы задерживаем автобусы, которые ездят по регионам, возят людей, так называемые "карусели". Такие случаи в Днепропетровской области и в Киеве. Задержали на данный момент 2 автобуса из Луганской области, которые заехали в город Киев. Тоже люди приезжали, как я понимаю голосовать", - отметил Клименко.

Напомним, голосование на очередных местных выборах 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.

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