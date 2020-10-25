В день выборов уже открыто шесть уголовных производств, зафиксированы "карусели"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине в день выборов, 25 октября, уже открыто 6 уголовных производств по нарушениям, зарегистрированным во время проведения местных выборов. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает корреспондент УНН.
"В день выборов уже зарегистрировано заявлений и сообщений - 383, составлено 2 административных протокола и 6 уже открыто уголовных производств", - сообщил Яровой.
Кроме того, глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что еще ночью начали задерживать автобусы, которые возят людей на голосование.
"С 12 ночи мы задерживаем автобусы, которые ездят по регионам, возят людей, так называемые "карусели". Такие случаи в Днепропетровской области и в Киеве. Задержали на данный момент 2 автобуса из Луганской области, которые заехали в город Киев. Тоже люди приезжали, как я понимаю голосовать", - отметил Клименко.
Напомним, голосование на очередных местных выборах 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.