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У Києві волонтеру, який проводив “опитування Зеленського”, погрожували розправою - поліція

У Києві волонтеру, який проводив “опитування Зеленського”, погрожували розправою - поліція

Київ • УНН

 • 11222 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Києві волонтеру, який проводив “опитування Зеленського”, погрожували розправою. Про це заявив під час брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.

“Хочу сказати, що на даний момент — це опитування відбувається виключно за межами виборчих комісій, звичайно існує зайвий ажіотаж та заклики до насилля. Можу сказати, що це дійсно політична спекуляція... Я хочу навести приклад, що сьогодні зранку в Києві були погрози розправою нашій громадянці, яка приймала участь як волонтер у даному опитуванні...”, — розповів Клименко.

Як повідомлялося, у Вінниці за фактом хуліганських дій чоловіка стосовно волонтера, який проводив “опитування Зеленського”, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у МВС закликали не вдаватись до насильства щодо волонтерів, які проводять всеукраїнське опитування.

Українські Національні Новини

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