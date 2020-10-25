У Києві волонтеру, який проводив “опитування Зеленського”, погрожували розправою - поліція

“Хочу сказати, що на даний момент — це опитування відбувається виключно за межами виборчих комісій, звичайно існує зайвий ажіотаж та заклики до насилля. Можу сказати, що це дійсно політична спекуляція... Я хочу навести приклад, що сьогодні зранку в Києві були погрози розправою нашій громадянці, яка приймала участь як волонтер у даному опитуванні...”, — розповів Клименко.

Як повідомлялося, у Вінниці за фактом хуліганських дій чоловіка стосовно волонтера, який проводив “опитування Зеленського”, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у МВС закликали не вдаватись до насильства щодо волонтерів, які проводять всеукраїнське опитування.