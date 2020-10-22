Всеукраїнське опитування: у МВС закликали не вдаватись до насильства щодо волонтерів

“У даній ситуації ми не є органом, який може дозволяти або забороняти. У представників парламенту, представників політичних партій, є будь-які конституційні методи реагування на цю ситуацію”, — сказав Шкіряк, відповідаючи на питання щодо роботи волонтерів, які будуть проводити опитування.

Він заявив, що у МВС “не можемо знати”, де саме будуть розташовані намети волонтерів, і порадив, що у разі “якщо є запитання, є суд, є інші інстанції, до яких можуть звертатись політичні сили, які не погоджуються з таким рішенням”.

“Якщо будуть заклики до фізичного впливу, тобто до насильства, ми такі правопорушення будемо припиняти”, — зазначив водночас радник міністра.

За його словами, питання законності чи незаконності цього опитування народні депутати, учасники виборчого процесу, нехай вирішують в правовому полі.

"Ми ж наголошували і моє звернення було до того, щоб унеможливити будь-який фізичний вплив з боку інших осіб безпосередньо на них волонтерів, які будуть це опитування здійснювати”, — додав він.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомили про те, що в рамках всеукраїнського опитування біля виборчої дільниці будуть знаходитись волонтери і проводити опитування серед виборців, що виходять з дільниці.

Як повідомляв УНН, всеукраїнське опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня, профінансує політична партія “Слуга народу”.