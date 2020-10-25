В Киеве волонтеру, который проводил "опрос Зеленского", угрожали расправой - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киеве волонтеру, который проводил "опрос Зеленского", угрожали расправой. Об этом заявил во время брифинга председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.
"Хочу сказать, что на данный момент - это опрос происходит исключительно за пределами избирательных комиссий, обычно существует лишний ажиотаж и призывы к насилию. Могу сказать, что это действительно политическая спекуляция ... Я хочу привести пример, что сегодня утром в Киеве были угрозы расправой нашей гражданке, которая принимала участие в качестве волонтера в данном опросе ... ", - рассказал Клименко.
Как сообщалось, в Виннице по факту хулиганских действий мужчины в отношении волонтера, который проводил "опрос Зеленского", открыто уголовное производство.
Напомним, в МВД призвали не прибегать к насилию в отношении волонтеров, которые проводят всеукраинский опрос.