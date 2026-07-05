У побережья Йемена в Красном море вооруженные нападавшие атаковали грузовое судно
Киев • УНН
Грузовое судно подало сигнал бедствия из-за атаки неизвестных вооруженных нападавших у побережья Йемена. Охрана судна открыла ответный огонь, после чего лодка нападавших отступила.
Грузовое судно подверглось нападению в Красном море у побережья Йемена, сообщили в воскресенье Военно-морские силы Великобритании. Об этом сообщает DW со ссылкой на британский флот, пишет УНН.
Грузовое судно подало сигнал бедствия, сообщив, что находится под атакой неизвестных вооруженных нападавших. Власти расследуют инцидент
Инцидент произошел примерно в 30 морских милях (55,6 км) к юго-западу от города Ходейда, который находится под контролем поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов.
По данным UKMTO, к сухогрузу приблизилась небольшая лодка и открыла огонь. Вооруженная охрана судна открыла ответный огонь, после чего лодка вернулась к большему судну, находившемуся примерно в 2 морских милях.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.
Хуситы начали атаковать торговые суда в Красном море в 2023 году в ответ на военную операцию Израиля в секторе Газа, которая началась после нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года.
Атаки хуситов нарушили судоходство на одном из важнейших международных морских торговых маршрутов, вынудив многие компании перенаправлять свои суда в обход Африки, чтобы избежать угрозы.
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