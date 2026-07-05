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У побережья Йемена в Красном море вооруженные нападавшие атаковали грузовое судно

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Грузовое судно подало сигнал бедствия из-за атаки неизвестных вооруженных нападавших у побережья Йемена. Охрана судна открыла ответный огонь, после чего лодка нападавших отступила.

У побережья Йемена в Красном море вооруженные нападавшие атаковали грузовое судно

Грузовое судно подверглось нападению в Красном море у побережья Йемена, сообщили в воскресенье Военно-морские силы Великобритании. Об этом сообщает DW со ссылкой на британский флот, пишет УНН.

Грузовое судно подало сигнал бедствия, сообщив, что находится под атакой неизвестных вооруженных нападавших. Власти расследуют инцидент

- говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел примерно в 30 морских милях (55,6 км) к юго-западу от города Ходейда, который находится под контролем поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов.

По данным UKMTO, к сухогрузу приблизилась небольшая лодка и открыла огонь. Вооруженная охрана судна открыла ответный огонь, после чего лодка вернулась к большему судну, находившемуся примерно в 2 морских милях.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Хуситы начали атаковать торговые суда в Красном море в 2023 году в ответ на военную операцию Израиля в секторе Газа, которая началась после нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года.

Атаки хуситов нарушили судоходство на одном из важнейших международных морских торговых маршрутов, вынудив многие компании перенаправлять свои суда в обход Африки, чтобы избежать угрозы.

Украина призвала признать суда "теневого флота" РФ законными военными целями – FT01.07.26, 03:16 • 11907 просмотров

Ольга Розгон

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