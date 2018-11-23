В ПАСЕ отказались от предложенных Россией изменений регламента

“На заседании Бюро в Хельсинки принято решение отказаться от почти всех изменений в регламент по требованию РФ. Подозрительно: кроме одного пункта — в случае лишения делегации права голоса, это не касается выборов генсека Совета Европы, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека”, — сообщил Арьев.

По его словам, такое решение может быть связано с тем, что россиян хотят пригласить на выборы генсека Совета Европы, которые состоятся в следующем году.

“Выборы генсека в следующем году, поэтому, очевидно, есть попытка со стороны заинтересованных лиц в Совете Европы, и не только там, убедить россиян приехать в январе в Страсбург. И хотя большинство моих собеседников в ПАСЕ считает этот вариант фантастикой, потому что эти изменения не могут быть приняты для представления делегаций в ПАСЕ на 2019 год, я бы не исключал эту возможность”, — отметил Арьев.

Он пояснил, что подать свою делегацию, как и все другие страны, россияне могут только раз в год — в начале года. Единственное исключение — если в стране проходят выборы, то это происходит позже. В РФ выборы не запланированы.

Напомним, ранее Генсек СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что Россия не вернется в ПАСЕ в января 2019 года из-за неуплаты ежегодного членского взноса.

При этом в декабре этого года регламентный комитет ПАСЕ повторно рассмотрит изменения в регламент, которые позволят вернуть российскую делегацию — после того, как в ассамблее не прошла попытка вернуть российскую делегацию в октябре.

В 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма Россией резолюцией ПАСЕ российская делегация впервые была лишена права голоса, а ее члены — права занимать должности председателей комитетов ПАСЕ и входить в состав мониторинговых миссий. В знак протеста с 2016 года Россия не участвует в сессиях ПАСЕ.

Как сообщал УНН, Ягланд не исключает, что Россия оставит Совет Европы, когда наступит два года с момента неуплаты ею членских взносов.