Ягланд не виключив, що Росія залишить Раду Європи

"Генсек Ради Європи Ягланд (і за сумісництвом головний лобіст повернення Росії в ПАРЄ) щойно сказав, що "досить очевидно, що РФ взагалі покине Рада Європи"", - повідомив О.Гончаренко.

За словами Ягланда, наступного червня може бути прийняте рішення про припинення участі РФ в Раді Європи.

"Він сказав, що "коли настане 2 роки з моменту як Росія перестала платити, а це буде в наступному червні, Комітет Міністрів не просто може, а повинен прийняти рішення про припинення участі РФ в Раді Європи"", - написав О.Гончаренко.

Нардеп резюмував, що "Ягланд визнав поразку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд намагається повернути Росію в ПАРЄ, без виконання нею резолюцій Асамблеї.

Як повідомляв УНН, в ПАРЄ не пройшла спроба повернути російську делегації. Доповідь про зміни правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи не пройшла на жовтневій сесії.