Ягланд не исключил, что Россия покинет Совет Европы

“Генсек Совета Европы Ягланд (и по совместительству главный лоббист возвращения России в ПАСЕ) только что сказал, что „достаточно очевидно, что РФ вообще покинет Совет Европы“”, — сообщил А.Гончаренко.

По словам Ягланда, в следующем июне может быть принято решение о прекращении участия РФ в Совете Европы.

“Он сказал, что „когда наступит 2 года с момента как Россия перестала платить, а это будет в следующем июне, Комитет Министров не просто может, а должен принять решение о прекращении участия РФ в Совете Европы“”, — написал А.Гончаренко.

Нардеп резюмировал, что "Ягланд признал поражение".

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается вернуть Россию в ПАСЕ, без выполнения ею резолюций Ассамблеи.

Как сообщал УНН, в ПАСЕ не прошла попытка вернуть российскую делегацию. Доклад об изменениях правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы не прошел на октябрьской сессии.