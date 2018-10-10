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7 марта, 19:45 • 164898 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Ягланд не исключил, что Россия покинет Совет Европы

Ягланд не исключил, что Россия покинет Совет Европы

Киев  •  УНН

 • 12224 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд не исключил, что Россия покинет Совет Европы, когда наступит два года с момента неуплаты ею членских взносов. Об этом написал в Facebook член постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.

“Генсек Совета Европы Ягланд (и по совместительству главный лоббист возвращения России в ПАСЕ) только что сказал, что „достаточно очевидно, что РФ вообще покинет Совет Европы“”, — сообщил А.Гончаренко.

По словам Ягланда, в следующем июне может быть принято решение о прекращении участия РФ в Совете Европы.

“Он сказал, что „когда наступит 2 года с момента как Россия перестала платить, а это будет в следующем июне, Комитет Министров не просто может, а должен принять решение о прекращении участия РФ в Совете Европы“”, — написал А.Гончаренко.

Нардеп резюмировал, что "Ягланд признал поражение".

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается вернуть Россию в ПАСЕ, без выполнения ею резолюций Ассамблеи.

Как сообщал УНН, в ПАСЕ не прошла попытка вернуть российскую делегацию. Доклад об изменениях правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы не прошел на октябрьской сессии.

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