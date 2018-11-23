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У ПАРЄ відмовилися від запропонованих Росією змін регламенту

У ПАРЄ відмовилися від запропонованих Росією змін регламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи на засіданні в Гельсінкі вирішило відмовитись від майже усіх змін до регламенту на вимогу Росії, окрім одного пункту. Про це у Facebook повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв, передає УНН.

“На засіданні Бюро в Гельсінкі прийнято рішення відмовитись від майже усіх змін в регламент на вимогу РФ. Підозріло: крім одного пункту — у випадку позбавлення делегації права голосу, це не стосується виборів генсека Ради Європи, суддів ЄСПЛ та комісара з прав людини”, — повідомив В.Ар’єв.

За його словами, таке рішення може бути пов’язане з тим, що росіян хочуть запросити на вибори генсека Ради Європи, які відбудуться наступного року.

“Вибори генсека наступного року, тому, вочевидь, є спроба збоку зацікавлених осіб в Раді Європи, та й не тільки там, переконати росіян приїхати у січні в Страсбург. І хоча більшість моїх співрозмовників в ПАРЄ вважає цей варіант фантастикою, бо ці зміни не можуть бути прийняті до подання делегацій в ПАРЄ на 2019 рік, я би не відкидав цю можливість”, — зазначив Ар’єв.

Він пояснив, що подати свою делегацію, як і всі інші країни, росіяни можуть лише раз на рік — на початку року. Єдиний виняток — якщо в країні проходять вибори, то це відбувається пізніше. У РФ вибори не заплановані.

Нагадаємо, раніше Генсек РЄ Турбйорн Ягланд заявив, що Росія не повернеться до ПАРЄ у січні 2019 року через несплату щорічного членського внеску.

При цьому у грудні цього року регламентний комітет ПАРЄ повторно розгляне зміни до регламенту, які дозволять повернути російську делегацію — після того, як в асамблеї не пройшла спроба повернути російську делегацію у жовтні.

У 2014 році через незаконну анексію Криму Росією резолюцією ПАРЄ російська делегація вперше була позбавлена права голосу, а її члени — права обіймати посади голів комітетів ПАРЄ та входити до складу моніторингових місій. На знак протесту з 2016 року Росія не бере участі у сесіях ПАРЄ.

Як повідомляв УНН, Ягланд не виключає, що Росія залишить Раду Європи, коли настане два роки з моменту несплати нею членських внесків.

Українські Національні Новини

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