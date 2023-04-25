В ПАСЕ состоялись слушания по участию спортсменов россии и беларуси в Олимпиаде

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"На Олимпиаде не место спортсменам из россии и беларуси! Сегодня в ПАСЕ состоялись слушания по этой теме. Олимпиада - символ мира. Там не место государствам, которые этот мир оскверняют снарядами. И это нужно говорить прямо. У нас война. Те, кто начал эту войну, хотят отправить свои сборные на Олимпиаду, как ни в чем не бывало. Этого нельзя допускать”, – написал депутат в своем Телеграм.

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Исполнительный комитет ФИБА не допустил мужскую сборную россии к регистрации на олимпийских пре-квалификационных турнирах этого года перед Олимпиадой-2024.

Минмолодежьспорт опубликовало проект постановления, в котором планирует лишать федерации статуса национальных в случае участия их спортсменов в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами, а также вводить персональные санкции против них.

МОК раскритиковал решение Украины не позволять своим спортсменам соревноваться с россиянами в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В свою очередь, согласно совместному заявлению, опубликованному британским правительством 21 февраля 2023 года, Соединенные Штаты вместе с более чем 30 другими странами, включая Канаду и большую часть Европы, поддерживают запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.