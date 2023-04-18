ФІБА не допустила збірну росії до кваліфікації на Олімпіаду-2024
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Виконавчий комітет ФІБА не допустив чоловічу збірну росії до реєстрації на олімпійських пре-кваліфікаційних турнірах цього року перед Олімпіадою-2024, повідомили у ФІБА, пише УНН.
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"Дотримуючись рекомендацій МОК щодо участі спортсменів з російським чи білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, опублікованих 28 березня, Виконком ФІБА ухвалив рішення не допускати реєстрацію чоловічої збірної росії на пре-дкваліфікаційні олімпійські турніри ФІБА 2023 року", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Таким чином, за даними ФБУ, визначені всі учасники пре-олімпійського кваліфікаційного турніру. Від Європи там зіграють 16 збірних, в тому числі національна чоловіча збірна України.
Від Європи в пре-кваліфікаційному турнірі зіграють: Україна, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Ісландія, Ізраїль, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Португалія, Швеція, Туреччина та Болгарія.
Команди будуть поділені на дві групи, які визначать по одній збірній, що вийде на олімпійські кваліфікаційні турніри ФІБА, які відбудуться у 2024 році.
Доповнення
Пре-кваліфікаційний турнір пройде з 12 по 20 серпня 2023 року. Вибір господарів турнірів відбудеться на найближчому засіданні Центральної ради ФІБА 28-29 квітня, а жеребкування груп заплановано на 1 травня 2023 року.