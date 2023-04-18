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ФИБА не допустила сборную россии к квалификации на Олимпиаду-2024

ФИБА не допустила сборную россии к квалификации на Олимпиаду-2024

Киев • УНН

 • 1060924 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Исполнительный комитет ФИБА не допустил мужскую сборную россии к регистрации на олимпийских пре-квалификационных турнирах этого года перед Олимпиадой-2024, сообщили в ФИБА, пишет УНН.

Цитата

"Следуя рекомендациям МОК относительно участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованным 28 марта, Исполком ФИБА принял решение не допускать регистрацию мужской сборной россии на пре-квалификационные олимпийские турниры ФИБА 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали

Таким образом, по данным ФБУ, определены все участники пре-олимпийского квалификационного турнира. От Европы там сыграют 16 сборных, в том числе национальная мужская сборная Украины.

От Европы в пре-квалификационном турнире сыграют: Украина, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Исландия, Израиль, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Швеция, Турция и Болгария.

Команды будут поделены на две группы, которые определят по одной сборной, которая выйдет на олимпийские квалификационные турниры ФИБА, которые состоятся в 2024 году.

Дополнение

Пре-квалификационный турнир пройдет с 12 по 20 августа 2023 года. Выбор хозяев турниров состоится на ближайшем заседании Центрального совета ФИБА 28-29 апреля, а жеребьевка групп запланирована на 1 мая 2023 года.

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