У ПАРЄ відбулися слухання щодо участі спортсменів росії та білорусі в Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Парламентській Асамблеї Ради Європи сьогодні відбулися слухання щодо участі в Олімпіаді спортсменів росії та білорусі. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Цитата
"На Олімпіаді не місце спортсменам з росії та білорусі! Сьогодні в ПАРЄ відбулися слухання щодо цієї теми. Олімпіада - символ миру. Там не місце державам, які цей мир паплюжать снарядами. І це потрібно казати прямо. У нас війна. Ті, хто почав цю війну, хочуть відправити свої збірні на Олімпіаду, як ні в чому не бувало. Цього не можна допускати”, – написав депутат у своєму Телеграм.
Доповнення
Виконавчий комітет ФІБА не допустив чоловічу збірну росії до реєстрації на олімпійських пре-кваліфікаційних турнірах цього року перед Олімпіадою-2024.
Мінмолодьспорту опубліквало проєкт постанови, в якій планує позбавляти федерації статусу національних у разі участі їх спортсменів в змаганнях разом з росіянами і білорусами, а також впроваджувати персональні санкції проти них.
МОК розкритикував рішення України не дозволяти своїм спортсменам змагатися із росіянами у відбіркових змаганнях на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі.
У свою чергу, відповідно до спільної заяви, опублікованої британським урядом 21 лютого 2023 року, Сполучені Штати разом із більш ніж 30 іншими країнами, включаючи Канаду та більшу частину Європи, підтримують заборону російським та білоруським спортсменам на участь у міжнародних змаганнях.