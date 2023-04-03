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Мінмолодьспорту хоче позбавляти федерації статусу національних у разі участі їх спортсменів у змаганнях разом з росіянами і білорусами

Мінмолодьспорту хоче позбавляти федерації статусу національних у разі участі їх спортсменів у змаганнях разом з росіянами і білорусами

Київ • УНН

 • 1313665 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Мінмолодьспорту опубліквало проєкт постанови, в якій планує позбавляти федерації статусу національних у разі участі їх спортсменів в змаганнях разом з росіянами і білорусами, а також впроваджувати персональні санкції проти них, пише УНН, з посиланням на сайт міністерства.

Деталі

Міністерство молоді та спорту засудило рекомендації, які були надані 28 березня 2023 року Міжнародним олімпійським комітетом міжнародним федераціям та організаторам спортивних заходів щодо участі спортсменів з рф та рб у міжнародних змаганнях. У Міністерстві підготували проєкт постанови, в якому пропонується позбавляти українські спортивні федерації статусу національних, якщо їх спортсмени будуть приймати участь у змаганнях разом росіянами та білорусами.

Цитата

"Передбачається можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної у разі участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з російської федерації та республіки білорусь", - йдеться в постанові міністерства.

В проекті постанови зазначили, що Мінмолодьспорту працює над механізмом підтримки національних федерацій із видів спорту, щодо яких міжнародною федерацією може бути застосовано штрафні санкції за неучасть у змаганнях. А також разом з СБУ вивчається спосіб застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до спортивних федерацій та її членів за вчинення ними дій, які "створюють реальні або потенційні загрози інтересам суспільства та держави". 

Доповнення

МОК розкритикував рішення України не дозволяти своїм спортсменам змагатися із росіянами у відбіркових змаганнях на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. 

У свою чергу, відповідно до спільної заяви, опублікованої британським урядом 21 лютого 2023 року, Сполучені Штати разом із більш ніж 30 іншими країнами, включаючи Канаду та більшу частину Європи, підтримують заборону російським та білоруським спортсменам на участь у міжнародних змаганнях.

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