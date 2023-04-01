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"Занадто багато воєн", щоб усувати російських спортсменів - МОК

"Занадто багато воєн", щоб усувати російських спортсменів - МОК

Київ • УНН

 • 927066 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Вімблдон - не єдине спортивне змагання, де стикаються з участю російських та білоруських спортсменів. Міжнародний олімпійський комітет припустив, що є "занадто багато воєн", щоб заборонити їм участь в іграх. Таку заяву цитує Sky News, пише УНН.

Деталі

МОК розкритикував рішення України не дозволяти своїм спортсменам змагатися із росіянами у відбіркових змаганнях на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі.

"Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише зашкодить спільноті українських спортсменів і жодним чином не вплине на війну, яку хоче зупинити світ і яку так різко засудив МОК", - ідеться у заяві олімпійського органу.

"МОК завжди стверджував, що уряди не можуть вирішувати, хто зі спортсменів може брати участь у яких міжнародних змаганнях", - сказано у заяві.

МОК має ухвалити окреме рішення про участь російських та білоруських спортсменів у Іграх у Парижі пізніше.

"Через той факт, що, на жаль, у світі занадто багато воєн, збройних конфліктів і криз, ми бачили, що майже на всіх Іграх спортсмени змагаються один з одним, попри те, що їхні країни перебувають у стані війни чи конфлікту", - заявив МОК.

Нагадаємо

Уряд України ухвалив протокольне рішення щодо пропозиції брати участь українським спортсменам лише у тих відбіркових турнірах на Олімпійські ігри в Парижі, де не буде росіян. 

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